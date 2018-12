Werbung für den Bewegungspfad

Lauda-Königshofen/Bad Mergentheim.Der Caritasverband im Tauberkreis baut seit kurzem neue Werkstätten an den Standorten Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim. Die Beschäftigten haben im Zusammenhang mit den Neubauten und dem Umzug auch einen Wunsch geäußert – sie hätten gern auch etwas für Draußen zum Bewegen.

Bei Werkstattleitung und Bereichsleitung Arbeiten, Jutta Steinmetz-Thees, rennen sie mit dieser Idee offene Türen ein. Aber: Solch ein Bewegungspfad ist nicht mit den üblichen genehmigten Mitteln zu finanzieren. Das muss über Spenden gestemmt werden. Und hier ziehen nun alle an einem Strang: Ein Spendenwürfel wurde entworfen, Beschäftigte ließen sich gern dafür abbilden

. So zieren ihre Konterfeis nun die großen Würfel, die bei Festen und anderen passenden Gelegenheiten Gäste zu finanziellen Beiträgen für die Bewegungsparcours animieren sollen. Diese Spendenwürfel sind in den Werkstätten (Lauda-Königshofen, Waldstraße 40 und Grünsfeld, Leuchtenbergstraße 27) oder in der Caritas-Geschäftsstelle, Tauberbischofsheim, Schlossplatz 6, erhältlich.

„Spiel dich fit“ heißt das Projekt, das den Beschäftigten zusätzlich Freude schenken soll. Wer mitmachen will, ist dazu eingeladen. Eine große Unterstützerin hat dieses Projekt schon gefunden: Die Volksbank Main-Tauber hat eine Facebook-Spenden-Aktion gestartet – für jeden Like hat sie einen Euro gegeben. Innerhalb von 124 Stunden sind so 4051 Euro für den Bewegungspfad zusammengekommen.

Jutta Steinmetz-Thees freut sich sehr über diese erfolgreiche Aktion: „Das ist eine tolle Initiative. Die Parcours werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, hier wächst die Werkstatt mit dem Umfeld zusammen – Inklusion im eigentlichen Sinne. Wir hoffen daher, dass viele dem Beispiel der Volksbank folgen und uns bei Spiel-dich-fit’ unterstützen. Das hilft uns sehr, denn die Geräte sind sehr teuer.“

