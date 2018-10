Werbung für Handball-Sport

Lauda-Königshofen.Bereits zum achten Mal fand baden-württembergweit der Grundschulaktionstag der drei baden-württembergischen Handballverbände statt, der Zweitklässler für den Handballsport begeistern möchte. Bei der HG Königshofen/Sachsenflur verfolgte man dieses Konzept schon einige Zeit vor der offiziellen Einführung des Aktionstages.

Beim Grundschulaktionstag konnte die HG über 75 Kinder von den Grundschulen in Königshofen, Unterbalbach, Gerlachsheim und Kupprichhausen in der Tauber-Franken Halle begrüßen. Los ging es nach der Begrüßung mit einem kleinen Einführungsfilm, der die Grundregeln des Handballspiels erklärt. Anschließend hieß es ran die verschiedenen Stationen. Beim Burgball, beim Würfelballspielen und beim Aufsetzerball- vereinfachten Handballformen- konnten die Kids erste Spielerfahrungen sammeln. An den Stationen Zielwerfen, einem Parcours und einer Balanceübung waren dagegen Kraft, Ausdauer, Koordination und Zielgenauigkeit gefragt. Beim „Bergsteigen“ galt es, als Team gemeinsam und möglichst schnell eine Höhe zu erklimmen.

Nach zwei Stunden kämpfen, spielen, rennen und schwitzen konnten die Helfer der HG in viele abgekämpfte, aber begeisterte Gesichter blicken. hg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018