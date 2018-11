Lauda.Der Kunstkreis Lauda-Königshofen präsentiert im November in der Galerie „das auge“ neueste Werke von Hertha Eva Heinrich aus Lauda. Ihr Arbeitstitel „Die Tauber“ weckt neugierige Erwartung auf die verschiedensten Studien in Öl, die den Betrachter in die zauberhafte Flusslandschaft entführen.

Eröffnet wird die Ausstellung am morgigen Sonntag um 11 Uhr vom Kunstkreis- Vorsitzenden Norbert Gleich. Gunter Schmidt vom Kunstverein Tauberbischofsheim wird die Künstlerin und ihre Arbeiten vorstellen. Den musikalischen Rahmen gestaltet Roland Stelzer. Zu sehen ist die Ausstellung an sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. irg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018