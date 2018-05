Werner Keppner nun Ehrenvorsitzender

Anzeige

Keppner hinterlässt einen Stadtverband mit hohem Organisationsgrad, mit gewachsenen Beziehungen nach Bad Königshofen und Gaukönigshofen, mit inhaltlichen und organisatorischen Bezügen zu den Stadtverbänden von Wertheim, Tauberbischofsheim, zum Ortsverband Werbach und zum Stadtverband Bad Mergentheim. Da gab es in den letzten Jahren immer wieder Veranstaltungen, die Vertreter von Lauda-Königshofen entweder besucht, mitorganisiert oder initiiert haben.

Werner Keppner würdigte deshalb den inzwischen verstorbenen Hans Lauer aus Wertheim für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, die Jürgen Küchler aus demselben Stadtverband sehr konsequent fortsetzt, in gleicher Weise Paul Schaber, Karl Zeller und gegenwärtig Marlies Petzl aus Bad Mergentheim. Er lobte auch Herbert Rabatzky und Melchior Döhner aus Tauberbischofsheim für ihre Mitarbeit, desgleichen Norbert Seitz vom Ortsverband Werbach. Sie alle hätten unter der Mitwirkung des Lauda-Königshöfer Stadtverbands dazu beigetragen, den Sinn und Zweck der Senioren-Union im Taubertal lebendig zu halten. Weitere Tätigkeitsfelder ergaben sich zwangsläufig durch die permanente Mitarbeit in den nach- und übergeordneten Gremien des Kreis-, Bezirks- und Landesvorstands. So wurde der bisherige Kreisvorsitzende der Senioren-Union von 2011 bis 2017 in drei Wahlperioden in den Landesvorstand von Baden-Württemberg gewählt und ist seit 2014 weiterhin stellvertretender Bezirksvorsitzender der Senioren-Union Nordwürttemberg geblieben, während Christian-Andreas Strube als Mitglied in diesem Gremium bisher seine Gedanken, Anregungen und Vorschläge einbringen und zur Diskussion stellen konnte.

Spitzenposition im Ländle

Zwischenzeitlich gehört der Kreisverband Main-Tauber, dessen Vorsitzender nach wie vor seit März 2006 Werner Keppner heißt, zumindest, was die Anzahl Gleichgesinnter angeht, in eine unerwartet gute Spitzenposition aller baden-württembergischen Kreisverbände. Lauda-Königshofen zählt mit seinen Parteifreunden außerdem zu denen, die für die Zukunft gut gerüstet sind.

Als seit Januar diesen Jahres die Senioren-Union durch ihre Satzung verpflichtet wurde, pro Kreisverband einen Internetbeauftragten zu benennen, gewann der hiesige Stadtverband den IT-versierten Hansjörg Wirth dafür.

Zu den außerordentlich erinnerungswerten Planungen gehöre zweifellos die Veranstaltung der Senioren-Union im Februar 2016, als an einem gewöhnlichen Freitagvormittag im vollbesetzten Königshöfer Gesellenhaus der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Professor Dr. Otto Wulff, auch ihr Landesvorsitzender Baron Wolfgang Freiherr von Stetten, genauso der Bundesvorsitzende der Jungen Union Paul Ziemiak und der Bezirksvorsitzende der SU Nordwürttemberg Peter Grab ihren persönlichen Beitrag zum Gelingen geleistet haben.

Ähnlich reiht sich die Abendveranstaltung der Senioren-Union mit Dr. Bernhard Vogel, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und dann von Thüringen, in Oberbalbach in solche bemerkenswerten Auftritte ein. Auch dabei verhalf die Bad Königshöfer Prominentenband wieder einmal zu einem ungewöhnlich spürbaren Erfolg.

In diese Kategorie gehört aber auch der faszinierende Diavortrag des Alpinisten und SU-Mitglieds Josef Weißenberger, dargeboten ebenfalls in Oberbalbach, über die Eindrücke und Erfahrungen aus seiner Expedition in die Himalajaregion.

Zu den erinnerungswerten Verbindungen des Stadtverbands zählen auch der Besuch der Schwäbisch Haller Senioren-Union unter der Leitung von Peter Grab ins Taubertal. Von der heimischen Senioren-Union organisiert, umfasste das Tagesprogramm die Stationen Königshofen, Unterbalbach, Weikersheim und Markelsheim. Und im Gedächtnis behalten habe man auch die Informationsfahrt in die Kaserne nach Veitshöchheim. Diesen Beitrag hatte Christian-Andreas Strube auf den Weg gebracht und vermittelte dadurch wertvolle Einblicke in die moderne Struktur und Aufgabenstellung der Bundeswehr in der Gegenwart.

Genauso müsse man auf die Veranstaltung mit der Europaabgeordneten Dr. Inge Gräßle im Tauberbischofsheimer Hotel St. Michael zurückkommen. Der Gesprächskreis diente jüngst der aktuellen Bestandsaufnahme über die wirtschaftliche Bedeutung Europas und über die absehbaren Folgen des Austritts Großbritanniens aus der EU, vor allem für die heimische Wirtschaft. Ein fester Platz im Jahresprogramm des Stadtverbands gehört nach wie vor dem 3. Oktober. Mit Mitgliedern und Freunden trifft man sich unter dem Motto „Weinfreuden zum Erntedank“ am Gedenktag der Deutschen Einheit in Beckstein bzw. Unterbalbach. Diese zwanglose Zusammenkunft dient mit guten Gesprächen vor allem der Geselligkeit untereinander.

Einstimmiger Mitgliederbeschluss

Gegen Ende der Mitgliederversammlung hob der neue Vorsitzende Christian-Andreas Strube noch einmal die Verdienste seines Vorgängers hervor und stellte seinen Vorschlag zur Abstimmung, Werner Keppner zum Ehrenvorsitzenden des Stadtverbands Lauda- Königehofen zu ernennen. Diesem Antrag stimmten die Mitglieder vorbehaltlos zu.

Folgende Personen gehören dem neugewählten Vorstand im Stadtverband Lauda- Königshofen der Senioren-Union an: Vorsitzender Christian-Andreas Strube, stellvertretende Vorsitzende Egon Kolb und Karl Volk, Schriftführer Wolfgang Haas, Kassierer Hansjörg Wirth, Kassenprüfer Gisela Elser-Pohl und Heinrich Münch, Internetbeauftragter Hansjörg Wirth, Beisitzer Elisabeth Breuner, Konrad Ernst, Helmut Versbach, Alois Lanig und Agnes Haas. sulk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018