Wesentliche Elemente von „Fairness“ sind gleiche Chancen und Bedingungen für alle

Gerlachsheim.„Fair, nah, (öko)logisch – eine faire Welt ist möglich“, lautete das Thema eines Vortrags im Josefshaus zum Abschluss der „Gerlachsheimer Mon(d)tage“.

Referent im letzten Teil der Veranstaltungsserie, die von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und Katholischen Landvolk-Bewegung (KLB) unter dem Motto „Zukunft ist möglich“ präsentiert wurde, war Dr. Thomas Dietrich, Landvolkpfarrer bei der Erzdiözese Freiburg. Das menschliche Handeln in der westlichen Welt habe direkte Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Menschen in den armen Ländern dieser Erde. Was den Menschen hier gut tue, verschärfe oft die Not derer, die weit entfernt von Europa leben, verdeutlichte er. Eine wesentliche Frage laute, wie es gelingen könnte, weltweit fair miteinander umzugehen. „Fairness ist sowohl Gerechtigkeit als auch eine innere Haltung. In dem, was wir einander tun, machen wir unsere Haltungen und Einstellungen sichtbar. Anders gesagt: Unsere Überzeugungen prägen unsere Welt“, erklärte Dietrich. Papst Franziskus habe dafür eine schlichte Beschreibung gefunden: Darum zu bitten, bevor man etwas nimmt, und sich zu bedanken, wenn man etwas bekommt, bedeute anderen Menschen Respekt zu zeigen. Ebenso verhalte es sich, um Entschuldigung zu bitten.

Das Zusammenwirken der Menschen gründe auf wechselseitiger Wertschätzung. Arbeitsteilige Gesellschaft sei nicht einfach eine Vereinfachung der Abläufe, sondern auch Ausdruck eines gemeinschaftlichen Umgangs mit der Welt. Lebensmittel bräuchten Ackerbauern, Tierhalter, Metzger, Müller, Bäcker, Imker, Winzer sowie Händler und Transporteure. „Etwas verbindet sie: In jedem einzelnen Schritt wohnt in den Gütern die Güte Gottes.“