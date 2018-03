Wichtige Impulse aus Harlem

Anzeige

Im Gospelgottesdienst in der evangelischen Kirche in Sachsenflur zeigte Pfarrer Dr. Heiner Kücherer, wie Dietrich Bonhoeffer um seine Entscheidung gerungen habe und wie er wichtige Impulse aus den schwarzen Gemeinden in Harlem für einen persönlichen Glauben empfangen hat.

Bonhoeffer entdeckte 1930 die Gospelmusik in den Gottesdiensten der schwarzen Gemeinden. Stimmig zum Thema, konzertierte der Gospelchor der Musikschule Lauda Stücke aus der Gospel-Messe „Come into his presence“ von Helmut Jost. Chorleiterin Claudia Heidrich verstand es, den Chor am Piano einfühlsam und dynamisch zu begleiten. Sie wurde unterstützt von Maximilian Bopp an der Gitarre und Moritz Volkert an den Drums.

In den Songs „In your name“, „To God be the glory“, „Sunday Morning“, „Mighty wind“ und „May the lord send angels“ variierten verschiedene junge wie ältere Solisten den tragenden Klang des Chors und verliehen dem Gottesdienst Dynamik. Dazu gehörten die Sänger Michelle Trifonov, June Weber, Charly Stark und Chris Butler. Der Gospelgottesdienst in der voll besetzten evangelischen Kirche Sachsenflur war eine gelungene Kooperation zwischen der Kulturkirche und der Musikschule Lauda. Wer den Gottesdienst mitgefeiert hat, nahm beschwingte wie nachdenkliche Impulse mit.

Das Theologieprojekt zu Dietrich Bonhoeffer wird im Oberschüpfer Schloss mit einem Filmabend zu „Bonhoeffer- Die letzte Stufe“ am 9. März um 19 Uhr fortgesetzt. Der Eintritt ist frei. wahe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018