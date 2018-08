Widerstand bei Bürgern wird größer

Für die vielen jungen Familien ist die geplante Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim ein Horror und auch die Kinder, die in den Kindergarten und die Lindenschule gehen, fühlen sich in unmittelbarer Nähe zur Durchfahrtsstraße Würzburger Straße (Bild) wegen des dann zunehmenden Lkw-Verkehrs enorm gefährdet.

© Josef Seubert