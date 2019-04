Widerstand gegen Polizeibeamte

Sachsenflur.Weil dem Polizeirevier Tauberbischofsheim am Donnerstag gegen 16.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Schlößleinsgasse gemeldet wurde, rückte eine Polizeistreife aus, um den Unfall aufzunehmen. Vor Ort trafen die Beamten zunächst nur den Geschädigten des Unfalls an. Kurze Zeit später kam der 59-jährige Unfallverursacher zur Unfallstelle zurück. Er war augenscheinlich betrunken und sehr aggressiv. Bei dem Versuch, zu flüchten, wurde er durch einen Beamten eingeholt und festgehalten. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und äußerte Beleidigungen gegenüber den Ordnungshütern. Mit Hilfe einer zusätzlich angeforderten Streife wurde er in den Streifenwagen verbracht. Während der anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus kam es erneut zu Widerstandshandlungen, wobei zwei Beamte leicht verletzt wurden. Der 59-Jährige musste danach seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Mit mehreren Anzeigen muss er nun rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019