Wie ein „moderner Schildbürgerstreich“

Anzeige

Sein Arbeitgeber indes, die Firma Hofmann Flachdach, sieht sich gezwungen, „Baustellen vorübergehend stillzulegen, weil Lkw nichts derzeit bei uns anliefern können“, wie Geschäftsführer Wolfgang Hofmann betont. Nicht gänzlich ausgeschlossen sei, dass man juristische Schritte bezüglich Schadensersatz in Erwägung ziehe.

„Wir fühlen uns von der Außenwelt abgeschnitten“, teilen mehrere Anwohner bei einem Vororttermin unserer Zeitung mit. Was sie am meisten ärgere, sei der Umstand, dass sie im Vorfeld nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden seien. „Ich hätte erwartet, dass zumindest rechtzeitig ein Flyer in unseren Briefkästen liegt, in dem genau drin steht, was gemacht wird“, meint eine Mitt-Siebzigerin entrüstet. Und eine Nachbarin ergänzt, dass man von Senioren doch nicht erwarten könne, dass sie sich im Internet oder via Whats-App informierten. „So etwas geht gar nicht.“

Fußläufig ist die „Vorstadt“ via eines Stegs über die Tauber zu erreichen. „Es kann aber niemand erwarten, dass wir für diese Zeit unsere Autos im Kernort parken und dort hinüberlaufen, wenn wir etwas zu erledigen haben“, so die Mitt-Siebzigerin.

„Es gibt hier auch ältere und kranke Mitbürger, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.“ Und was passiere, wenn der Notfall eintrete und Feuerwehr oder Rettungsdienst benötigt würden, daran will sie besser keinen Gedanken verschwenden. Ganz zu schweigen von den Müllautos, die das Viertel nicht ansteuern können. Und da mag es fast schon wie die Faust aufs Auge passen, dass die Biotonnen am frühen Mittwochabend noch nicht geleert waren – und auch am Donnerstagmorgen noch prall gefüllt an den Straßenrändern standen.

Absperrung umfahren

„Es hätte sicherlich andere Möglichkeiten gegeben, dass Anwohner und Beschäftigte die ’Vorstadt’ zumindest mit dem Wagen hätten erreichen können“, ist sich eine weitere Anwohnerin sicher. So sei es denkbar, ausnahmsweise den Radweg nach Lauda mit einer Ausnahmegenehmigung und mit Unterstützung einer Ampelschaltung für Anlieger nutzbar zu machen. „Oder aber hätte man die B 292 doch auch jeweils halbseitig für die Baumaßnahme sperren können“, zeigt sie sich überzeugt, um hinterzuschieben: „Die Sache mit dem Radweg wurde aber von der Polizei sofort unterbunden, da uns ein Bußgeld angedroht wurde.“

Doch davon lassen sich nicht alle einschüchtern – bei dem Vororttermin am Mittwoch umfahren einige die Absperrung und machen sich auf den Weg Richtung Eisenbahnerstadt.

Die Aufregung der Betroffenen ist sicherlich nachvollziehbar. Und auch wenn sich Projektleiter Hagen Stiefel von der bauausführenden Firma Wolff & Müller aus Künzelsau gegenüber den FN zur Situation vor Ort nicht äußern wollte, sollte sich die Situation entspannen.

„Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten“, teilt Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamtes Main-Tauber, mit. „Dadurch wird gewährleistet, dass die Zufahrt ins bzw. aus dem Wohn- und Gewerbegebiet bis auf einen kurzen Zeitraum – maximal drei Stunden am Montag – möglich ist.“ Über diesen kurzen Sperrzeitraum würden die Anwohner durch die Baufirma per Wurfsendung informiert.

Die Sanierungsmaßnahme solle bis längstens 14. Mai dauern, wie es vonseiten des Unternehmens auch beantragt worden sei. Die Frage, warum nicht eine jeweils halbseitige Sperrung der Fahrbahn möglich sei, lasse sich laut Markus Moll wie folgt beantworten: „Der betrachtete Streckenabschnitt hat nicht die notwendige Breite, um nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen unter Verkehr bauen zu dürfen. Da Nähte schadensanfällig sind, sollten diese vermieden werden. Dies bedeutet, die Deckschicht ist in einem Zug einzubauen. Eine kurzzeitige Vollsperrung der Einmündung Eisenbahnstraße ist zudem auch bei einseitiger Bauweise nicht zu vermeiden.“

Sehr bedenklich

Die Nutzung des Radwegs nach Lauda, wie von einigen ins Gespräch gebracht, sei nicht so ohne Weiteres in Erwägung zu ziehen. „Aus sicherheits- und haftungsrechtlichen Gründen ist die Öffnung des Wirtschaftsweges sehr bedenklich“, sagt dazu der Pressesprecher der Landkreisverwaltung. „Es handelt sich hierbei um einen Weg der Stadt Lauda-Königshofen. Schäden besonders im Bankettbereich wären aufgrund eines nicht möglichen Begegnungsverkehrs die Folge.“

Was die Informationspflicht angehe, so sei seine Behörde dieser nachgekommen. „Das Landratsamt hat rechtzeitig eine Pressemitteilung veröffentlicht, die allen lokalen und regionalen Medien zur Verfügung gestellt wurde. Ferner haben wir diese Pressemitteilung auf unsere Website www.main.tauber-kreis.de unter ’Verkehrsinformationen’ eingestellt und in unseren elektronischen Newsletter aufgenommen. Dieses regelmäßig praktizierte Verfahren hat sich bewährt“, äußert sich Markus Moll abschließend.

Anwohner und Beschäftigte werden es wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass sie verkehrstechnisch wieder an das restliche Lauda-Königshöfer Stadtgebiet angebunden sind – in der Hoffnung, künftig von solchen Unannehmlichkeiten verschont zu bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.05.2018