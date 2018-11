Wiedersehen gefeiert

Lauda.Zehn Jahre nach dem letzen Klassentreffen traf sich der Jahrgang 1960/62 der Hauptschule (heute Gemeinschaftsschule) Lauda zum gemütlichen Beisammensein. Heidi Hefner und Wanda Keller hatten das Ganze organisiert. Erfreulich war, dass auch der ehemalige Klassenlehrer H. Kilb dabei war. Begonnen wurde mit einem Sektempfang in der Schule, um anschließend die Gräber der verstorbenen Klassenkammeraden zu besuchen. Wieder in der Schule angekommen, wurde sie bei einem Rundgang besichtigt. Schulleiter Dr. Gsell ließ es sich nicht nehmen und führte durch das neue Gebäude. In Gerlachsheim wurden beim Abendessen Erinnerungen und Fotos ausgetauscht. Man verabschiedete sich nach schönen Stunden mit dem Versprechen, sich in fünf Jahren wiederzusehen. Bild: Stolzenberg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018