Wildschwein in Königshofen auf Abwegen

Äußerst ungewöhnlich verhielt sich eine Wildschwein, die tagsüber im Bereich des Spielplatzes an der Tauber in Königshofen kein Fluchtverhalten zeigte.

Königshofen. Nicht schlecht staunten zwei junge Frauen, als sie am Mittwochvormittag letzter Woche mit ihren Hunden auf dem Radweg zwischen dem Spielplatz Königshofen und Unterbalbach unterwegs waren und plötzlich eine Wildsau nur wenige Meter entfernt unter einem Baum stehen sahen.

Dass da etwas nicht stimmen konnte – vor allem das verzögerte Fluchtverhalten der Sau – war den beiden Damen aus Sachsenflur sofort klar und so informierten sie umgehend die Polizei, die wiederum die Jagdpächter auf den Plan rief.

Die Wildsau hatte sich bei deren Eintreffen aber mittlerweile Richtung Tauber entfernt, so dass der Nachsuchenhund „Aki von der Heide“ eingesetzt werden musste, der den rund 20 Kilo schweren Frischling – um einen solchen handelte es sich – nach 200 Metern in einem Weidengebüsch am Tauberufer verwies und er dort von einem Jäger von seinen Leiden erlöst wurde

Die Zutraulichkeit des Wildschweines, sein stark verzögertes Fluchtverhalten – alles äußerst bedenkliche Merkmale – für die es zahlreiche Gründe von Verkehrsunfall bis Afrikanische Schweinepest geben könnte, verlangten eine Abklärung des Falles durch das Staatliche Veterinäramt in Bad Mergentheim.

Nach einer Woche gab Dr. Vogel dann Entwarnung. Es wurden im Blut des Wildschweines keine Erreger festgestellt, die das gezeigte Verhalten hätten erklären können; keine Schweinepest, kein Aujeszky-Virus oder dergleichen.

Der Jagdpächter zollt den Damen große Anerkennung für ihr couragiertes und vorbildliches Verhalten. „Sie haben alles richtig gemacht.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019