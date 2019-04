Wildschweinplage als Problem

Königshofen.Seine Hauptversammlung führte der Vogel- und Naturschutzverein im Vereinshaus durch. Nach Begrüßung, Totenehrung und Protokoll der Zusammenkunft 2018 wurde vom Vorsitzenden Theodor Schad der Bericht über die Arbeit in 2018 abgegeben. Hier ging er besonders auf die Winterfütterung ein. Gehölzpflege- und Biotopumgestaltungsmaßnahmen, die jetzt komplett abgeschlossen sind, seien sehr arbeitsintensiv gewesen.

Alle vom Verein durch Theo Michelbach betreuten Ackerwildblumenflächen im Blösberg, Kleinberglein und Wallschloe mit einem Hektar seien von Wildschweinen zum Teil fast bis zu 100 Prozent zerstört worden. Bei der ganzen Wildschweinproblematik lasse die Zusammenarbeit mit dem amtlichen Naturschutz mehr als zu wünschen übrig. 2017/18 begannen die Zerstörungen in den Bereichen Neuberglein, Kaltenberg, Wallschloe, Blösberg, und Kirchberg. Vonseiten der Jäger werde jede Zusammenarbeit und Beseitigung der Biotopschäden abgelehnt.

Trotz Rechnungstellung habe es keinerlei Aufwandsentschädigungen gegeben. Einen Behördenvertreter auf den großen Aufwand zur Erhaltung der Maschinenpflege angesprochen, erhielt der Vorsitzende die Frage: „Welche Wertschöpfung in den Biotopflächen erwirtschaftet wird?“ Seine Antwort: In den wertvollen Biotopflächen finde keine Wertschöpfung in DZ-Doppelzentner gerechnet statt. Also: Keine Wertschöpfung, auch kein Schaden. Es sei traurig, wenn die Arbeit eines Vereins an eine Wertschöpfung gekoppelt werde. Also sei die Arbeit und der Einsatz auch keine Wertschätzung.

Theodor Schad fordert deshalb dringend eine Änderung der Jagdpachtverträge, damit die Schäden mit dem Jagdverpächter, also mit der Stadt, abgewickelt würden, so wie es früher schon einmal gewesen sei.

Erfolgreich war der Verein wieder bei den vielen Biotop- und Gehölz- Pflegemaßnahmen, die allesamt seit Jahren mit dem amtlichen Naturschutz abgestimmt werden. So wurde im Herbst 2018 besonders im Feuchtgebiet Altwasser eine Gehölzpflege durchgeführt. Die notwendigen Baggerarbeiten sollten 2019 absolviert werden. Das Feuchtgebiet Horb1, an der Umpfer gelegen,sei mit der Stutzung der restlichen Kopfweiden fertiggestellt. Das Feuchtgebiet Horb 2 in Richtung der Firma Gummi-Appel sei komplett mit Gehölzpflege und den notwendigen Baggerarbeiten komplett fertiggestellt. Sein besonderer Dank für die gute Zusammenarbeit galt Heike Ploennigs und Karl-Heinz Geier vom Umweltamt. Weiter bedankte sich der Vorsitzende beim zweiten Vorsitzenden Friedrich Mies für seine Bemühungen und Gespräche mit dem Pfarramt, so dass nach der Sanierung des Kirchturms in Königshofen wieder ein Turmfalken-Brutkasten im Turm montiert werden durfte, der in der Zwischenzeit wieder angenommen wurde.

Nach dem Bericht des Kassierers Dieter Ilg und das Lob der Kassenprüfer für seine vorbildliche Arbeit sowie die Aussprache zu allen Tagesordnungspunkten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Werner Keppner einstimmig die Entlastung des gesamten Vorstandes. Mit dem Ausblick auf die Projekten 2019 endete die harmonische Jahreshauptversammlung. tsch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019