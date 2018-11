Winterbehandlung noch vor Weihnachten

Lauda-Königshofen.Zur ihrer letzten Monatsversammlung in diesem Jahr trafen sich zahlreiche Mitglieder des Imkervereins im Winzerhof Oehm in Oberschüpf.

In seiner Monatsbetrachtung ging der Vorsitzende Bernhard Weckesser nochmals auf die außergewöhnlich warme und trockene Witterung ein, die noch bis in die Mitte des Novembers anhielt. Die Mäusegitter, und wenn nötig ein Spechtschutz, sollten nun alle angebracht sein. Wer sich unsicher ist, wirft nochmals an den letzten warmen Tagen einen Blick in die Bienenvölker und überprüft den Bienensitz, den Futtervorrat und den allgemeinen Zustand des Volkes.

In der Imkerei werden weiterhin Gläser zur Honigabfüllung bereit gestellt und Kerzen für die Vorweihnachtszeit gerichtet.

Träufelmethode

Noch ist in den meisten Völkern Brut vorhanden. Erst nach einer längeren Phase mit Frostnächten kann man damit rechnen, dass die Völker aus der Brut gehen. Dann ist nach rund 21 Tagen mit Brutfreiheit zu rechnen und der richtige Zeitpunkt für die Winterbehandlung, die noch unbedingt vor Weihnachten erfolgen sollte. Sie wird meist in Form einer Träufelmethode mit einer gebrauchsfertigen 3,5 prozentigen Oxalsäuredydrat-Lösung durchgeführt. Hierzu wird der Behälter in einem Wasserbad auf rund 35˚ Celsius aufgewärmt und mit 275 Gramm Zucker vermischt.

Die Lösung kann dann mit einer Spritze lauwarm auf die Bienen geträufelt werden.

Bei zweizargigen Bienenstöcken wird zuerst die untere und anschließend die obere Zarge mit bis zu 50 Millilitern beträufelt. Eine Verpackungseinheit reicht für sechs bis 15 Völker je nach Volksstärke. Der Milbenfall sollte dann rund drei Wochen andauern.

Die Behandlung darf nur einmal durchgeführt werden. In seinen weiteren Ausführungen ging der Vorsitzende auf einige interessante statistischen Zahlen aus dem Jahresbericht des Deutschen Imkerbundes ein. So hat sich die Altersstruktur in der Imkerschaft mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren in den letzten zehn Jahren stabil gehalten. Die Anzahl der Imker nimmt weiterhin zu, aber nicht mehr so stark, wie in den letzten Jahren.

Vor allem lassen sich immer mehr Frauen auf das Hobby der Imkerei ein. Die Winterverluste von Bienenvölkern sind immer noch sehr hoch und liegen zwischen 16 und 20 Prozent. Auf dem Honigmarkt ist Deutschland nach wie vor auf rund 80 Prozent Importe angewiesen, vorwiegend aus der Ukraine und den mittel- und südamerikanischen Ländern Mexiko und Argentinien, sowie China.

Nochmals erinnerte der Vorsitzende an die Völkerzahlmeldung, die noch vor Weihnachten bei ihm eingehen muss. Erfolgt keine Meldung, so werden die aktuellen Völkerzahlen zugrunde gelegt.

Zum Abschluss der Sitzung erfolgte ein kleiner bebilderter Jahresrückblick über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins, der ja in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen feierte. güpr

