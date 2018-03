Wintereinbruch trübte Einkausfreuden

Einer der wichtigsten Publikumsmagnete war beim gestrigen Frühlingsmarkt in Lauda der große Automarkt in der Josef-Schmitt-Straße. © Jérôme Umminger

Der erneute Wintereinbruch trübte gestern die Einkaufslaune beim Frühlings- und Automarkt in Lauda.

Lauda. Wettertechnisch wurde der Frühlings- und Automarkt am gestrigen Sonntag in Lauda seinem Namen leider nicht gerecht. In der Nacht zum Sonntag fielen elf Zentimeter Neuschnee und das nasskalte Wetter lud zudem nicht wirklich zum Sonntagsbummel ein. Einige Hartgesottene ließen sich

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2455 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 18.03.2018