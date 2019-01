Winterwanderung des VdK

Lauda.Bei herrlichem Winterwetter traf sich am Samstagmittag am Parkplatz des FV Lauda eine bunte Truppe Mitglieder und Freunde des VdK Ortsverbandes Lauda zu einer Winterwanderung. Rechts der Tauber begann die Wanderung bei herrlichem Sonnenschein und kalten Wintertemperaturen zumeist auf dem Wanderweg nach Gerlachsheim, wo die Grünbach in die Tauber mündet.

Nach Überquerung des Stegs ging es auf dem Tauber -Wanderweg in der Sonne weiter bis nach Distelhausen. Dort kehrte man in der Alten Füllerei der Distelbrauerei ein. Gestärkt und mit neuem Wissen versehen wanderte die Gruppe drei Stunden später bei immer noch ausgezeichnetem Winterwetter zum Ausgangspunkt zurück. vdk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019