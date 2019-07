Winzer erhielten Jubiläumsfass

Beckstein.Jede Menge Unterhaltung und Genüsse sowie sehr rege Besucherzahlen gab es bei dem großen Jubiläumsfest „125 Jahre Becksteiner Winzer eG“ am Wochenende.

Nach dem Auftakt mit einer DJ-Party am Freitagabend folgte am Samstagabend eine ebenfalls sehr rege frequentierte sommerliche Genussnacht mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten, Weinen und Sekten sowie Livemusik des Duos „Elvis & the Evergreens“ (siehe nebenstehenden Artikel).

Ein buntes Programm mit einer vielfältigen Palette an Angeboten und Attraktionen wurde dann am Sonntag geboten, der ebenfalls sehr rege besucht war. Den Auftakt bildete am Vormittag ein Gottesdienst im Festzelt, der vom Musikverein Unterbalbach umrahmt wurde. Nach der offiziellen Eröffnung des Festsonntags durch die Schützengilde Königshofen folgte ein Mittagstisch mit stimmungsvoller Begleitung durch die Musikkapelle Gerlachsheim. Danach wurde der Tag bis in den Abend hinein von Musikkapellen aus weiteren Weinorten der Becksteiner Winzer eG auf der Festbühne der Becksteiner WeinWelt gestaltet.

Zu diesen zählten die Musikkapelle Dittwar, die Big Band des Musikvereins Umpfertal, der Musikverein Dainbach, die Musikkapelle Oberlauda, die Musikkapelle Königheim und die Winzerkapelle Klepsau. Am Abend spielte zum Festausklang die Winzerkapelle Beckstein.

Bei dem ganztägigen Rahmenprogramm wurden zudem Kutschfahrten durch die Weinberge, eine Hüpfburg, Kinderschminken und Tatoos beim DLRG, sowie erneut eine Bewirtung mit Speisen und Getränken angeboten.

Begleitend gab es Führungen im St.-Kilians-Keller der Becksteiner WeinWelt mit Besichtigung des großen Holzfasses „125 Jahre Becksteiner Winzer eG“ und Filmvorführungen zum Beispiel „100 Jahre Becksteiner Winzer“. Das Jubiläumsfass wurde von dem Bildhauer und Holzschnitzkünstler Heinz A. Theobald aus Lauda kreiert und gestaltet, der am Sonntag ebenfalls ganztägig im St.-Kilians-Keller unter dem Motto „Woodrock“ bei den Klängen von Pop- und Rockmusik sein Kunsthandwerk vorführte.

„Drei tolle Tage mit bester Stimmung, ausgezeichneter Besucheranzahl und sehr vielen positiven Rückmeldungen“, zog Michael Braun, Geschäftsführer der Becksteiner Winzer eG, gegen Ende des Festwochenendes resümierend eine durchwegs positive und zufriedene Bilanz. „Das macht Lust auf mehr“, fügte er schmunzelnd hinzu.

