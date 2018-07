Winzer rechnen mit einer frühen Lese

Die Becksteiner Winzer rechnen nach dem idealen Wetter der letzten Wochen mit einer frühen Traubenlese Anfang September. © Thomas Schreiner

Die Becksteiner Winzer rechnen mit einer frühen Traubenlese und mit einem guten Jahrgang.

Beckstein. „Wir gehen davon aus, dass wir rund ein bis zwei Wochen früher lesen, also sonst.“ Michael Braun, geschäftsführender Vorstand der Becksteiner Winzer eG, ist guter Dinge, auch was die Qualität der Trauben betrifft. Voraussichtlich um den 7./8. September will die Winzergenossenschaft

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2286 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.07.2018