„Wir alle müssen unsere Lehren ziehen“

Unter großer Anteilnahme fand das Totengedenken am Volkstrauertag auf dem „Alten Friedhof“ in Lauda statt.

Lauda. Der Heimat- und Kulturverein Lauda (HKV) hatte 2015 in Kooperation mit der Reservistenkameradschaft Lauda und dem VdK Laudadas Totengedenken am Volkstrauertag „wiederbelebt“ und sie haben es seither gemeinsam gestaltet. Eröffnet wurde die Feier am Sonntagnachmittag von der

...