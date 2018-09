„Wir werden hier sehr gut angenommen“

Seit rund zwei Jahren hat der Malteser Hilfsdienst Lauda-Königshofen den Standort seiner Geschäftsstelle im Schloss Messelhausen.

Messelhausen. Nach zwei Jahren am neuen Standort und anlässlich eines Tags der offenen Tür am Sonntag, 9. September, berichten die Malteser-Stadtbeauftragte Christiane Versbach und ihr Team in einem Gespräch mit den FN über aktuelle Aufgaben und ziehen eine

...