Wissenswertes über Mannheim

Lauda.. Mit guter Laune starteten 34 Gymnastikfrauen der Christa Kurz-Gruppe zu ihrem Ausflug nach Mannheim. Zunächst unternahm die Gruppe eine Stadtführung, wobei sich das wöchentliche Training der Übungsleiterin auszahlte. Sportlich ging es zweieinhalb Stunden im Marschtempo durch Mannheim. Die beiden Stadtführerinnen brachten den Damen nicht nur die Sehenswürdigkeiten näher, viel Wissenswertes über Schiller und Mozart wurde nebenbei vermittelt. Die anschließende Mittagspause im Luisenpark war danach Entspannung pur. Ob die Blumenarrangements oder eine Erfrischung am Kutzerweiher, hier war bummeln und entspannen angesagt. Ein besonderes Vergnügen genossen die Damen in den Gondolettas auf dem See. Lautlos, wie von Zauberhand, entführten die kleinen Boote ihre Gäste über den See in eine Urwaldlandschaft, flankiert von tausenden hungrigen Karpfen und Enten, die offensichtlich eine „Mautgebühr“ erbettelten. Nur schwer trennte sich die Gymnastikgruppe vom Luisenpark, um anschließend in Wiesloch zum Abendessen einzukehren. maz