WLAN-Netz stellt Mehrwert für Bürger dar

Am Bürgerhaus in Oberbalbach hat die Stadt Lauda-Königshofen seit Montag einen weiteren WLAN-Hotspot. Eine kleine Tafel mit der Aufschrift „Hier funkt’s“ weist auf den Service hin.

Oberbalbach. Die Stadt Lauda-Königshofen gestaltet die Digitalisierung aktiv mit. Während der Breitbandausbau im Stadtgebiet unter Federführung des Landkreises planmäßig vorangeht und Anfang 2019 vollständig abgeschlossen sein wird, wurde nun am Montag ein weiterer Meilenstein präsentiert. Ab sofort gibt es an vielen Standorten freies WLAN für alle – unter anderem in Oberbalbach.

Schnell ein Bild auf Facebook posten, auch wenn das Datenvolumen bereits aufgebraucht ist? Die neuesten Mails abrufen oder einfach kostenlos und unbegrenzt im Internet surfen? In Lauda-Königshofen ist all das problemlos möglich, denn bereits jetzt ist an vielen Plätzen freies WLAN verfügbar. Man kann dort also unentgeltlich eine Internetverbindung mit einem Smartphone oder Tablet herstellen – ein Service mit Mehrwert für alle Bürger.

Zu den ausgewählten Plätzen, an denen es bereits jetzt „funkt“, zählt zum Beispiel der Bereich rund um das Alte Rathaus und den Marktplatz in Lauda. Neu dabei ist Oberbalbach: Das dortige Bürgerhaus, das unter anderem den beliebten Jugendtreff beherbergt und zu einer stark frequentierten Anlaufstelle für die gesamte Bürgerschaft zählt, ist ab sofort an das freie WLAN angebunden.

Ausbau soll weitergehen

Bürgermeister Thomas Maertens hat die neueste Maßnahme am Montag gemeinsam mit Stadtbaumeister Tobias Blessing, dem Oberbalbacher Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube sowie Stadtrat und Projekt-Initiator Marco Hess vorgestellt. Das Stadtoberhaupt und der Ortsvorsteher haben gemeinsam eine kleine Tafel mit der Aufschrift „Hier funkt’s“, die künftig auf den sogenannten WLAN-Hotspot hinweist, ans Bürgerhaus montiert. „Wir freuen uns, dass nun auch in Oberbalbach das kostenlose WLAN-Netz der Stadt verfügbar ist. Ein großer Dank an die IT für den Ausbau“, lobte Stadtrat Marco Hess abschließend.

Die Stadtverwaltung plant nun, den Ausbau sukzessive in weiteren Stadtteilen vorzunehmen. Dabei wird je nach baulicher Gegebenheit entschieden, welche Standorte als nächstes realisiert werden können.

Die Standorte im Überblick: Rund ums Rathaus und den Marktplatz (Lauda); Bürgertreff Mehrgenerationenhaus (Lauda); Freibad und Hallenbad mit Sauna (Lauda), Bürgerhaus Oberbalbach. Neue WLAN-Hotspots in weiteren Stadtteilen werden realisiert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018