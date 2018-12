Wolfgang Bischof steht nun an der Spitze

Lauda.Der Wanderclub Lauda führte jetzt seine Jahreshauptversammlung durch, in deren Rahmen mit viel Applaus auch ein Neumitglied aufgenommen wurde. Für ein erfolgreiches Wanderjahr, das nun zu Ende gehe und zu dessen Gelingen viele ihren Anteil hätten, sprach der zweite Vorsitzende Wolfgang Bischof seinen Vorstandskollegen ein Lob aus. Weitere Anerkennung galt allen Wanderführer für deren Engagement.

Der zweite Vorsitzende ließ im Anschluss das Jahr Revue passieren und berichtete über dessen Geschehnisse. Danach wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht, bevor über die 17 durchgeführten Wanderungen berichtet wurde.

Das Wanderjahr begann mit der traditionellen Dreikönigswanderung nach Königshofen. Im Januar fand eine weitere Wanderung in Tauberbischofsheim, an der ehemaligen Kaserne vorbei über die Höhen des Naturschutzgebietes „Brachenleite“ und „Taubental“, statt.

Im Februar, bei Eis und Schnee, gab es eine Rundwanderung in Lauda über das Käppele nach Oberlauda und wieder zurück. Und im März war man in Hochhausen bei ersten Sonnenstrahlen auf den Hunsenberg unterwegs mit schönem Blick über das Taubertal. Dem schloss sich in Dertingen eine Rundwanderung bis zum Mainweitblick und zurück an.

Im April führte die nächste Veranstaltung als Rundwanderung von Bad Mergentheim nach Igersheim über Burg Neuhaus und in Külsheim gin ges auf dem Spenglerweg durch einen gepflegten Wald mit etlichen Windrädern.

Für den Mai stand eine Wanderung in Laibach, ein kleines Dorf mit schönem Schloss, auf dem Programm und im Juni gab es eine tolle Wanderung von Reicholsheim über den Berg direkt an den Eichelsteig mit weitem Blick über das Maintal, bevor es weiterging auf einem Höhenweg bis zur Wertheimer Burg.

Im Juli führten jeweils eine Rundwanderung in Stuppach und Neuses über die Höhen. Und im September sowie Oktober folgte eine Rundwanderung von Kembach durch die Weinberge bis zum Mainblick nahe Lindelbach.

Weitere Events waren in Bad Mergentheim eine Rundwanderung auf dem Ketterberg und in Lengenrieden die traditionelle Kerwewanderung mit der Verkostung von Hochprozentigem.

Im November gab es eine Wanderung über die Höhen von Ballenberg. Und zu guter Letzt stand das Entenessen in Unterwittighausen mit kleiner Wanderung zuvor auf der Tagesordnung.

Auf die Wanderungen 2019 wurde nicht näher eingegangen. Die genauen Termine sind im Wanderplan aufgeführt. Details sind wie außerdem aus der Tageszeitung zu entnehmen.

Es folgten nun die Berichte des Kassierers sowie der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstands, die erteilt,

Wegewart Hartmut Weber teilte mit, dass alle durch den Spessartbund angewiesenen Wege kontrolliert und, wenn nötig, die Beschilderung in Ordnung gebracht worden sei.

Wanderwart Otmar Hohnerlein kam nun mit offiziellen Zahlen zu den Wanderungen. So waren bei den 17 Wanderungen 360 Teilnehmer dabei – im Schnitt 22 Personen pro Wanderung. Von den Wanderern schaffte dieses Jahr keiner die Teilnahme an allen Veranstaltungen. So bekamen Rosel Wohlfart für 16 Gustl Wohlfart sowie Erika Mohr für je 15 Teilnahmen ein Weinpräsent.

Die Neuwahlen brachten das Ergebnis: Vorsitzender Wolfgang Bischof, zweiter Vorsitzender Hartmut Eichertm Kassierer Jürgen Stute, Wanderwart Otmar Hohnerlein, erster Wegwart Hartmut Weber, zweiter Wegewart Andreas Roth, Pressewartin Gabriele Noe 1.Kassenprüfer Hartmut Weber, zweiter Kassenprüfer Kurt Öhmann. Alle Kandidaten nahmen die Wahl an. Zum Abschluss zeigte J. Weißenberger eine Diashow über seine Trekkingtour in den peruanischen Anden.

