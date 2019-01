Würdigung für langjähriges soziales Engagement

Lauda-Königshofen.Bei der letzten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Lauda-Königshofen gab es für die Vorsitzende Ruth Römig einen besonderen Anlass für eine Feier. Der Abend stand ganz im Zeichen des Ehrenamtspreisträgers des Main-Tauber-Kreises, dem langjährigen SPD-Mitglied Jürgen Schmitt.

„Mein Vater,“so Jürgen Schmitt, „war bereits sehr engagiert und sozial eingestellt. Das hat er mir mitgegeben. Und das gebe ich so weiter, auch an meine Kinder. Er hat mich später auch bei meinen Projekten immer unterstützt.“

Die Gründung der Taubertäler Hilfsgemeinschaft 1997 war eine notwendige Bedingung, um mit unseren Aktionen den notleidenden Menschen in Bosnien und Albanien helfen zu können bzw. ihnen noch professioneller zu helfen. „Im Anschluss daran haben wir uns um die Geschädigten der Elbeflut gekümmert und halfen den Tsunami-Opfern in Thailand, wo an Weihnachten 2004 rund 200 000 Menschen ums Leben kamen, darunter mehr als 500 Deutsche.

Nach einem schrecklichen Erdbeben auf Tahiti besuchte 2010 meine Frau Lucia das Erdbebengebiet. Sie hatte den Mut, unmittelbar nach dem Erdbeben dorthin zu fliegen und für eine andere Organisation zu arbeiten“. Sie habe, so berichtete Jürgen Schmitt weiter, mit ihrem Einsatz den Grundstein für die Schule gelegt. Die Schule, die nach seiner Frau „Luzia Akademie“ benannt wurde, sei ihr gemeinsames Werk.

An Stelle des ursprünglichen Wellblech-Provisoriums, das durch einen Sturm weggefegt wurde sind heute drei feste Schulgebäude entstanden. Die Taubertäler Hilfsgemeinschaft unterstützt den Schulbetrieb, indem sie für Lehrer monatlich einen Betrag 1500 Dollar aufbringt und für die tägliche Verpflegung der Schüler sorgt seit vier Jahren ein anonymer Spender.

Angesichts der Vielzahl dieser Aktivitäten ist es wichtig, geeignete Partner vor Ort zu finden, um sicherzustellen, dass das Geld auch dort ankommt, wofür es bestimmt ist und nicht durch Korruption und Misswirtschaft in dunkle Kanäle fließt.

Nach dem insgesamt sehr spannenden und auch authentischen Vortrag des Preisträgers gab es nicht nur viel Beifall sondern auch eine Spende von 500 Euro, die der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern ad hoc gesammelt hatte und die Ruth Römig überreichte. Mit einem strahlenden Lächeln würdigte Jürgen Schmitt die Versammlung für die Spende und versprach, gerne wieder zu kommen, wenn es Neues aus Haiti zu berichten gibt.

Am Schluss der Veranstaltung wies der Vorsitzende der SPD/Freie Bürger-Fraktion Siegfried Neumann daraufhin, dass Jürgen Schmitt ein langjähriges Feuerwehrmitglied sei, das der Fraktion bei der Feuerwehrplanung stets mit Rat und Tat zur Seite stehe und durchaus auch auf diesem wichtigen kommunalpolitischen Feld viel Engagement und Sachverstand einbringe.

„Wir würden uns freuen, wenn er dies auch weiterhin trotz der vielen vorgenannten Aktivitäten tun würde“, so SPD/FB-Fraktionsvorsitzender Siegfried Neumann abschließend. sine

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019