Yoga für den guten Zweck

Oberbalbach.Wer sowohl die Aktion #SaveMichelle unterstützen als auch sich einige Stunden Auszeit gönnen will, hat dazu am Samstag, 9. Juni, ab 14.30 Uhr im Pfarrsaal in Oberbalbach bei einem Nachmittag rund um Yoga die Gelegenheit. Der von Sabine Ott und Sonja Albert organisierte Yoga-Tag findet auf Spendenbasis statt.

Der komplette Erlös kommt jeweils zur Hälfte der DKMS - Deutasche Knochenspenderdatei und der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg – Station Regenbogen zu Gute.

Das Programm startet um 14.30 Uhr mit einer sanften und entspannten Yogastunde. Geeignet ist diese sowohl für Anfänger, die Yoga einmal ausprobieren wollen, als auch für Kenner, die sich ebenfalls eine Auszeit vom Alltag nehmen möchten. Ab 16 Uhr gibt es Tee, Chai-Latte, grüne Smoothies, Kaffee und Kuchen.