Young Voices feilen an Auftritt

Lauda-königshofen/Bad Mergentheim.Trotz des kalten Januarwetters rauchten in der Sporthalle der Grundschule in Impfingen nicht nur die Köpfe. Auch der körperliche Einsatz der gut 40 Sänger der Young Voices aus Lauda ist gefordert. Beim Intensivprobetag, der zur Vorbereitung der bevorstehenden Konzerte anberaumt wurde, wurde nicht nur ausgiebig gesungen, der Chor wird bisweilen auch choreografisch aktiv, denn Leiterin Edith Lang-Kraft ist von der positiven Verbindung zwischen Gesang und Bewegung überzeug.

Das Ergebnis können sich die Zuhörer bei den Konzerten im Kursaal in Bad Mergentheim am 3. Februar um 15.30 Uhr und am 9. Februar um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Lauda hören und ansehen. geba

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019