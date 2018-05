Zahlreiche Aktivitäten bestimmten das letzte Jahr

Anzeige

Königshofen.Die katholische Frauengemeinschaft Königshofen hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Dessen bewusst, dass solche Versammlungen nicht mehr sehr attraktiv sind, war man mit dem Besuch dennoch zufrieden. Nach der Begrüßung durch Marliese Rückert gingen die Frauen zum Totengedenken über und gedachten voller Anerkennung für jahrelange Treue der im Vereinsjahr Verstorbenen Rosa Scherer und Paula Michelbach.

Im nachfolgenden Bericht zeigte Rückert die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. Im Wechsel standen religiöse und gesellige Veranstaltungen auf dem Programm. So wurden eine Maiandacht und Rosenkranzandacht gefeiert, sowie Wanderungen und Ausflüge organisiert. Aber auch kulturelle Vorträge wurden angeboten und eine Dekanatsversammlung ausgerichtet; immerhin waren es 13 abwechslungsreiche Geselligkeiten. Drei Neuaufnahmen waren zu verzeichnen. Sehr herzlich wurden Beate Pfneißl, Christiane Schäffner und Elisabeth Stochowicz in die Gemeinschaft aufgenommen.

Aus dem Bericht der Kassenführerin Anneliese Meyer war zu entnehmen, dass der Kassenstand ein Plus aufweist; dank des guten wirtschaftlichen Verwaltens. Sie listete die einzelnen Buchungen auf. Auch wurden wieder Spenden getätigt zu Kinderhilfe Bethlehem, Mütter in Not, Suppenküche Sarajewo und auch an die Kirchengemeinde. Allerdings fehlen die Großaktionen wie Messecafe und somit auch die Einnahmen. Da zudem zwei Euro pro Mitglied an den Diözesanverband abgeführt werden müssen, informierte Meyer die Frauen, dass ab 2019 der Jahresbeitrag auf acht Euro angehoben werden müsse. Dies stieß auf allgemeines Verständnis. Die Kassenprüferinnen Agnes Bleckmann und Anna Probst bescheinigten eine gewissenhafte und vorbildliche Kassenführung, die keinerlei Beanstandungen erkennen ließ und beantragten die Entlastung.