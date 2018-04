Zahlreiche Auftritte im letzten Jahr

Anzeige

Fokus auf musikalischem Aspekt

Dirigent Stephan Deppisch ging auf die Auftritte des vergangenen Jahres ein und legte dabei den Fokus auf den musikalische Aspekt. Die Höhepunkte waren das Promenadenkonzert im Kursaal in Bad Mergentheim, das Adventskonzert in Messelhausen und das Weihnachtskonzert in Oberlauda, die in Kooperation mit der Musikkapelle Oberlauda durchgeführt und erfolgreich gemeistert wurden.

Auch der Wallfahrtsgottesdienst in Walldürn, Unterhaltungsmusik beim Dorfjubiläum in Oberlauda sowie der Auftritt beim Weinfest in Gerlachsheim wurden ebenfalls gemeinsam mit den Musikern aus Oberlauda bestritten und seien gut gelungen.

Um dieses Niveau zu halten, sei aber auch weiterhin eine regelmäßige und konzentrierte Teilnahme an den Proben erforderlich. Besonders für das anstehende Frühlingskonzert, das am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr in der Festhalle in Oberlauda stattfindet, bat er um einen engagierten Endspurt.

Im vergangenen Vereinsjahr fanden 43 Proben statt. Die fleißigsten Probeteilnehmer Anne Wülk (41 Proben), Karin Barthel (40 Proben) sowie Helmut Versbach und Günter Baumeister (jeweils 38 Proben) wurden mit einem Präsent bedacht.

Torsten Kuhn bedankte sich in seinem Schlusswort für die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands mit den Ausschussmitgliedern und dem Dirigenten. Mit einem Ausblick auf die anstehenden Termine ging die Jahreshauptversammlung zu Ende. mk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018