Zahlreiche Verstöße

Lauda-Königshofen.Eine Verkehrskontrolle führten Beamte aus verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Heilbronn am Freitag, zwischen 10 und 15.30 Uhr an einem Parkplatz zwischen Lauda und Königshofen an der Bundesstraße 290 durch. Es wurden mehr als 60 Fahrzeuge und über 120 Personen kontrolliert.

Die Bilanz: Es wurden mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Drei Fahrzeugführer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sieben Personen müssen mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Außerdem wurden durch die Beamten mehrere Gramm Rauschgift, Joints und sonstige Drogenutensilien gefunden.