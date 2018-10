Zeichen für ein gelungenes Miteinander

Als Besuchermagnet erwies sich wieder „Multi-Kulti-Fest“, das zum 24. Mal vom Verein „Hilfe für Kinder in Not“ und der Initiative „Frauen bauen Brücken“ präsentiert wurde.

Lauda. Beim 24. Multi-Kulti-Fest in der Stadthalle in Lauda wurden am Mittwoch erneut ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Kulturprogramm als auch vielfältige internationale Spezialitäten geboten. Kulinarische

...