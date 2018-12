Zu viel "getankt"

Lauda.Offenbar ordentlich "getankt" hatte ein 50-jähriger Autofahrer, bevor er sich am Donnerstagabend mit seinem Pkw auf den Weg machte. Auf der Straße Am Wörth in Lauda wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da den Beamten eine ziemliche Alkoholfahne entgegenwehte, musste der Mann einen Schnelltest durchführen, der nach Angaben der Polizei immerhin 1,2 Promille anzeigte. Die Blutentnahme war obligatorisch. Auch auf seinen Führerschein wird der Alkoholsünder jetzt eine Weile verzichten müssen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

