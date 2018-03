Züge fallen wegen Gleisarbeiten aus

Anzeige

Die Regionalbahnen von Lauda in Richtung Würzburg verspäten sich zwischen Reichenberg und Würzburg um bis zu zehn Minuten. Durch die Verspätungen können in Würzburg leider nicht alle gewohnten Anschlüsse erreicht werden.

Die Busse halten in Lauda (Zentraler Omnibusbahnhof, Bussteig 6) und in Würzburg (Bussteig 14). Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Fahrgäste finden Einzelheiten zu den Änderungen unter www.deutschebahn.com/bauinfos.

Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 07 11 / 20 92 70 87 (montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr), unter der Service-Nummer der Bahn 01 80 6 99 66 33 (20 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk maximal 60 Cent/Anruf).

