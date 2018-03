Zuhörer von der Melange begeistert

Anzeige

Pfarrer Ralph Walterspacher begrüßte seinerseits alle Gäste, im Besonderen die beiden Musiker Steffen Siegert und Christian Abelein. Er erläuterte, dass die Entstehung des ersten Musikstücks in die Zeit des Wiederaufbaus der St.-Jakobuskirche falle, die 1694 bis auf die Grundmauern niedergebrannt sei und drei Jahre an ihrem Wiederaufbau gearbeitet wurde.

Die nun folgenden Stücke, so Walterspacher, zeigen die Bandbreite der Musik des 17. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit.

Gespannt lauschten die Zuhörer in den folgenden Stücken von Johann Sebastian Bach „Jesus bleibet meine Freude“ (BWV 147) und der „Air“ aus der Orchestersuite in D-Dur dem harmonischen Arrangement von Saxofon und Orgel, das von den beiden Musikern mit sinnigem Ausdruck dargeboten wurde.

Klangreichtum der Musik

In die Zeit der Romantik versetzten die beiden folgenden Werke das Publikum: Felix Mendelssohn Bartholdys „Sonate Nr. 2“ für Orgel (op. 65), aus der die beiden Mittelsätze erklangen, und Edvard Griegs „Solvejgs Lied“, aus dessen Peer Gynt Suite, arrangiert für Saxophon und Orgel, entfalteten den Klangreichtum der romantischen Musik wunderbar.

Während das Wehklagen eines Liebenden in dem altenglische Liebeslied „Greensleeves“ das von Wolfgang Oppelt für Saxophon und Orgel arrangiert wurde, zu spüren war, führte George Gershwins „Summertime“ die Leichtigkeit und Unbeschwertheit, das Glück des Sommers vor Augen. Freudige Anklänge an den Frühling, wie Vogelgezwitscher und musikalische Zitate aus Vivaldis Vier Jahreszeiten, die den Frühling ankündigen, waren in Christian Abeleins eigener Orgelimprovisation „Winter meets spring“ für Orgel spürbar zu hören.

Mit drei weiteren drei Stücken des 20. Jahrhunderts für beide Instrumente „The Rose“ von Amanda McBroom, „Perfect“ von Ed Sheeran und „A thousand years“ von Christina Peri und David Hodges wurde das Programm des Abends fortgesetzt. Nicht nur der Klangreichtum des Saxophons sondern auch die Fülle der klanglichen und spieltechnischen Möglichkeiten der Orgel durfte man hier voll entfaltet erleben.

Virtuose Musiker

Vor dem letzten Musikstück „You raise me up“ von Brendan Graham und Rolf Lovland sprach Realschulrektor Jochen Groß seinen Dank aus. Das Können, die Virtuosität der begnadeten Musiker sei eindrucksvoll, resümierte er und so sparte das Publikum am Ende nicht mit großem Applaus.

Steffen Siegert und Christian Abelein honorierten dies ihrerseits mit einer Zugabe, mit dem „Ave Maria“ von Bach/Gounod. jsr

