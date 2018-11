Zum Lesen motivieren

Königshofen.Im Rahmen der Aktion „Bundesweiter Vorlesetag“, der jährlich am dritten Freitag im November stattfindet, fand an der Grundschule in Königshofen eine Vorlesestunde statt.

Die Schüler der Klassen 1 bis 4 mit ihren Lehrerinnen begrüßten in ihrem Schulhaus auch die Vorschüler aus dem Kindergarten St. Josef gemeinsam mit ihren Erzieherinnen.

In verteilten Rollen lasen die Dritt- und Viertklässler aus dem Buch „Nils Karlsson Däumling“ von Astrid Lindgren den Kleineren vor. Verknüpft wurde das Vorlesen mit neuen Medien: am Whiteboard schauten die Zuhörer passende Bilder aus dem gleichnamigen Bilderbuch an.

Am Ende stellten die älteren Schüler Rätsel zu ihrem Lesevortrag und freuten sich über eine rege Beteiligung. Das Profil Lesen stellt eine wichtige Basis an der Turmbergschule her, Ziel dieser Aktion ist es, den Leseanfängern fleißige Lesevorbilder an die Hand zu geben, um sie selbst zum Leselernen zu motivieren.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018