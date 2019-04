Zustimmung für zwei Windräder

Lauda-Königshofen.Eine Premiere hatte am Montagabend Stadtrat Herbert Bieber. Als Stellvertreter des Bürgermeisters leitete er erstmals eine Sitzung des Technischen Ausschusses, nachdem sich Thomas Maertens momentan auf Kur befindet.

Zunächst genehmigten die Stadträte den Umbau und die Erweiterung des Rebguts in Lauda, wo zehn neue Fremdenzimmer entstehen sollen. Der Technische Ausschuss erteilte hierzu sein städtebauliches Einvernehmen.

Mit sieben „Ja“ und sechs „Nein“-Stimmen plus zwei Enthaltungen erteilten die Stadträte des Ausschusses auch ihr städtebauliches Einvernehmen für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 137 Metern, einem Rotordurchmesser mit 126 Metern, einer Gesamthöhe von 200 Metern und einer Nennleistung von 3,3 Megawatt auf Gemarkung Heckfeld.

Im Rahmen der Detailplanung habe sich eine Verschiebung der Anlage um 7,1 Meter ergeben. Stadtbaumeister Tobias Blessing erachtete diese Verschiebung als „unbedeutend“, der Ortschaftsrat sprach sich allerdings komplett dagegen aus. Wie Ortsvorsteher Tobias Sauer ausführte, befürchtet er eine größere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. „Das sieht fürchterlich aus“, so Sauer. Stadtrat Jörg Aeckerle erinnerte daran, dass der Gemeinderat dem Flächennutzungsplan zugestimmt habe und die beiden Windräder an dem jetzigen Standort am wenigsten kritisch gesehen werden.

Mit vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen stimmte der Technische Ausschuss auch einer Änderung der Gesamtbauwerkshöhe aufgrund der Verschiebung zu, allerdings nur unter der Vorgabe, dass die Windräder die selbe Bauwerkshöhe erhalten. thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019