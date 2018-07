Zwei Schüler glänzen mit Traumnoten von 1,0

Anzeige

Das Einladungsmotiv „travelling the world“ von Lucy Hellinger, so Groß, bedeute, sich nun auf den Weg zu machen, den Kosmos zu erweitern, Schritt für Schritt Neues zu entdecken: Schule, einen Ausbildungsplatz, einen anderen Ort, neue Kollegen, Mitschüler, Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln. Erst wenn man gehe, erkenne man den Einfluss der Menschen und Dinge, die man verlassen habe, wer gehe, sammle geistigen Reichtum und das sei ein wichtiger Baustein für ein gutes Miteinander. Im Anschluss daran beschrieb Groß die weiteren Wege, die die 62 Absolventen einschlagen werden. 26 beginnen eine Ausbildung, 36 beschreiten eine weitere schulische Laufbahn.

Schüler motivieren

Der stellvertretende Bürgermeister Siegfried Neumann überbrachte die Glückwünsche vonseiten der Stadt Lauda-Königshofen und überreichte den Rektor-Faulhaber-Preis. Dem Initiator des Preises sei stets wichtig gewesen, die Schüler anzuleiten und zu motivieren, gute Schulleistungen seien wichtig, die Bodenschätze unseres Landes, so Neumann, lägen in der geistigen Bildung, und so überreichte er für herausragende schulische Leistungen den Paul-Faulhaber-Preis 2017/18 an Jasmin Klinger und Jannick Suchyta mit einem Gesamtschnitt von 1,0.

Vonseiten des Elternbeirates überreichte Manuela Sack den Preis für den besten Prüfungsaufsatz an Elena Heim (Note: 1,0). Bevor der Vorsitzende des Fördervereins der JSR, Dino Trslic, den Fremdsprachenpreis an Jasmin Klinger (10a) verlieh, sang Mareike Lauer, begleitet von Musiklehrer Christian Abelein am Klavier, das Stück „Memory“ aus „Cats“ von Andrew Lloyd Webber.

Auch Sonderpreise wurden in diesem Jahr für überdurchschnittliches und vorbildliches Engagement einzelner Schüler vergeben. H. Abelein überreichte Mareike Lauer für herausragende Leistungen im Fach Musik einen Sonderpreis. Diesen erhielten auch Lisa Marie Baumann (10c) und Michael Honikel (10b) aus den Händen von H. Siegert.

Weitere Sonderpreise gingen an Simon Schäffner und Justin Köhler für deren Einsatz als Tontechniker bei einer Vielzahl von Veranstaltungen sowie an Julius Constantin Fleckenstein und Justin Köhler für deren unermüdlichen Einsatz als Schulsanitäter.

Die musikalische Überleitung zur Zeugnisausgabe gestalteten Michael Honikel und Christian Abelein mit dem Stück „My Way“. Am Ende verabschiedeten sich die 10er mit dem Lied „An Tagen wie diesen“ und bedankten sich bei ihren Lehrern, der Schulleitung, den Eltern und der Sekretärin, Frau Schenker, mit Geschenken.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.07.2018