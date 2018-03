Zwei Stiftungen profitieren von ihm

Anzeige

Oberlauda.Anlässlich seines 50. Geburtstages vor wenigen Tagen und aufgrund der große Nachfrage veranstalten der „Panik-Pate“ Rudi Wartha aus Lauda und die örtlichen Vereine von Oberlauda ein „Dankeschön–Konzert“ am Samstag, 21. April, (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr) in der Turnhalle in Oberlauda mit vielen Gästen aus der gesamten Bundesrepublik.

Nachdem der „Panik-Pate“ bereits im November den Kilians-Keller in Beckstein ausverkauft hatte und eine große Nachfrage für das damalige Konzert war, will das offizielle Udo Lindenberg–Double nun erneut den Leuten, die damals verhindert waren, die Möglichkeit geben, seine Udo-Show zu erleben.

Es soll die größte Panik-Party in Baden-Württemberg geben. Rudi Wartha hat deshalb wieder ein brandheißes Programm zusammengestellt. So hat sich ein Rocksänger aus dem hohen Norden angekündigt sowie Danny McCoy (T. Rex) und seine Frau Claudi, Zumba Tänzer Luis mit seinen Tänzern sowie Rocksängerin Anke Dinkel aus Stuttgart von der Gruppe „So what“, Ex Frontsänger Patty von „Twilight Zone“, die Miss Schwarzwald Johanna Stephens, der Kinderchor der KJG Lauda, die Berliner Panik Gemeinde und weitere Gäste sind dabei mit von der Partie. Auf einer LED-Wand werden Videos und Bilder eingespielt. Ein Teil des Erlöses aus diesem Dankeschön–Konzert wird an die Udo Lindenberg-Stiftung und die Deutsche Nierenstiftung überwiesen.