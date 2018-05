Zwei Tage der offenen Tür

Anzeige

Gerlachsheim.Der neue Gewerbepark „Grünbach-Center“ wird am Pfingstwochenende, Samstag, 19. und Sonntag, 20. Mai, offiziell seiner Bestimmung übergeben. Verbunden mit einem Tag der offenen Tür stellen sich die im Gewerbepark ansässigen Firmen mit ihren Produkten vor.

Musikalisch begleitet wird die feierliche Eröffnung am Samstag ab 10 Uhr von einem Marimbaphonspieler der Extraklasse. Somit kehrt nach einigen Jahren, in denen auf dem ehemaligen Dörr- Areal lediglich die Firma Dörr GmbH „Bauen mit System“ einige Räume nutzte, nun wieder betriebsame Geschäftigkeit auf das direkt an die B 290 in der Nähe des Bahnübergangs angrenzende Areal ein.

Denn vor einigen Monaten entschlossen sich die Firmen Hohstatt Motorgeräte aus Unterschüpf, der Löwenmarkt Markus Wernado aus Epplingen und die Bäckerei Weber aus Lauda-Königshofen, sich dort niederzulassen bzw. Filialen einzurichten.