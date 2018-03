Zwei Verletzte nach Unfall

Anzeige

Gerlachsheim/Tauberbischofsheim.Eine den winterlichen Verhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit könnte die Ursache für einen Unfall sein, bei dem am Sonntag, gegen 0.45 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Gerlachsheim und Tauberbischofsheim zwei Personen verletzt wurden. Ein 18-jähriger Mercedes-Lenker hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb beschädigt auf einem Feldweg neben der Bundesstraße stehen. Der Fahrer und ein Mitfahrer wurden verletzt, so dass beide mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Zwei weitere Mitfahrer blieben unversehrt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro an dem Mercedes und an einem Hinweisschild.