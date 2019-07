Zwischen Aromen und Rebzeilen

Lauda-Königshofen.Die „Landesschau Baden-Württemberg“ sendet am Donnerstag, 1. August, einen Beitrag aus Beckstein, einem Stadtteil von Lauda-Königshofen. Auf dem Weingut Benz warten im Rahmen der Aktion „Taubertal-Tour: Die Landesschau-Familie auf Sommerreise“ einige Herausforderungen auf Familie Bäuerle aus Rheinhausen.

Die Bäuerles werden in zwei Teams aufgeteilt, die beim Jungfeldhacken gegeneinander antreten und Geschicklichkeit sowie Schnelligkeit unter Beweis stellen müssen. Beim Erschnuppern von Aromen geht es darum, den richtigen Riecher zu haben. Wie sich die Familie bei ihren Aufgaben geschlagen hat, erfahren die Zuschauer in der Sendung. Zu sehen ist die Aktion „Taubertal-Tour: Die Landesschau-Familie auf Sommerreise“ täglich in „Landesschau Baden-Württemberg“ von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019