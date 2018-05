Zwölf Jugendliche empfingen Segnung

Anzeige

Königshofen.Zwölf Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde Königshofen-Grünsfeld feierten ihre Konfirmation in der St.-Mauritius-Kirche. Im Mittelpunkt stand die persönliche Segnung der Jugendlichen, die in den vergangenen Monaten im Konfi-Kurs die christlichen Werte kennengelernt haben und sie in diesem Gottesdienst als ihren persönlichen Glauben bekannt haben. Festlich begleitet wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor Königshofen-Sachsenflur unter der Leitung von Volker Ernst und von Volker Ernst (Orgel).

Die Konfirmation feierten: Lukas Reisenwedel, Nico Eller, Mika Noorlander, Paula Burkhard, Fabian Wagner, Maren Kern, Julian Barthel, Stella Grullini, Vanessa Metzger, Robin Elsäßer, Ralf Riemann und Maren Riemann.