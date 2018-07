APH-Schließung: Betroffene beschweren sich beim Regierungspräsidium

Anzeige

Der Verfasser hat leider nur die Sicht der Stadtverwaltung geschildert und die Meinungen und den Beschluss der Bewohner sowie deren Angehörigen und Betreuer mit ihrer Bewohnervertretung, den Heimfürsprechern, nicht berücksichtigt. Deshalb muss hier einiges ergänzt werden.

Am 24. Oktober hat der Gemeinderat beschlossen, den Betrieb des "Städtischen Alten- und Pfle-geheim" (APH) zum 30. Juni 2014 einzustellen und der Verwaltung die Abwicklung der Einrichtung zu übertragen. Das heißt, alte Menschen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind, verlieren wieder ihr seit Jahren gewohntes Zuhause und damit wichtige Freundschaften und Beziehungen. Sie müssen sich ab sofort um einen neuen Heimplatz bemühen. Wut, Trauer, Verzweiflung, Tränen begleiten die Bewohner in der Adventszeit, die sich von der ungerechten Obrigkeit verlassen und abgeschoben fühlen. Das selbst von Arbeitslosigkeit betroffene Personal sowie Angehörige, Betreuer und ehrenamtliche Helfer versuchen engagiert, den Bewohnern des APH in dieser schweren Zeit beizustehen.

Da ist eine engagierte, emotionale Aussprache mit heftiger Kritik an Stadt und Gemeinderat nur verständlich. Die Betroffenen wurden am jahrelangen Schließungsprozess nicht beteiligt und so rechtswidrig übergangen. Erstmals zwei Tage nach dem Schließungsbeschluss gab es vom städtischen Träger in einer turbulenten Personal- und Bewohnerversammlung über die Schließung des Heimes Informationen, aber ein abgestimmtes Konzept für die Umsetzung des Beschlusses fehlte. Vielmehr fühlten sich Betroffene zwischenzeitlich unter Druck gesetzt. Das Kreissozialamt unterbreitete ihnen ohne Absprache mit der Stadtverwaltung und den Heimfürsprechern Angebote zu Heimplätzen, zu deren Annahme sie sich verpflichtet fühlten. Das Kreissozialamt hat diese Vorgehensweise auf der Versammlung als Missverständnis bezeichnet und bedauert. Für vertrauensvolle Zusammenarbeit war dieser Vorgang jedoch nicht förderlich. Weiter fehlt immer noch ein differenziertes Heimangebot mit Bedingungen, Preisen, Ausstattungen und Angaben über die Gleichwertigkeit der Angebote gegenüber dem derzeitigen Heimplatz. Fragen der Betroffenen nach der Bezahlbarkeit der Heimplätze blieben deshalb offen. Außerdem ist noch unklar, ob und wer insbesondere bei Sozialhilfeempfängern die ungedeckte Kostendifferenz trägt, wenn für einen Bewohner kein angemessener Heimplatz mit zumutbaren Bedingungen gefunden wird. All das soll in individuellen Einzelgesprächen (ohne Unterstützung der Heimfürsprecher?) geklärt werden. Menschen, bei denen das Geld ohnehin knapp ist, haben durch die finanzielle Unsicherheit noch zusätzliche Sorgen.