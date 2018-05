Chaotische Verhältnisse

Anzeige

Wenn der Nabu Lauda der Meinung ist, die Westtrasse passe nicht ins Landschaftsbild, muss sich Herr Salomon, der an dem Gutachten zur Westtrasse mitwirkte, fragen lassen, ob die sechs riesigen, weit zu sehenden Betontürme in Taubernähe und die vielen orangefarbenen Lkw auf dem großflächig asphaltierten westlichen Gewerbegebiet in Königshofen besser ins Landschaftsbild bzw. in die „Nabu-Öko-Bilanz“ passen.

