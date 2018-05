Das ist mehr als falsch

Anzeige

In der Rubrik „Nachgehakt“ vom 8. Mai steht eine Aussage des TTSC Buchen, dass wir mehr oder weniger absichtlich das Spiel unserer zweiten Mannschaft beim TTSC Buchen abgesagt haben. Dies ist mehr als falsch und darf so nicht im Raum stehen bleiben.

Der FC Schweinberg hat momentan mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Hinzu kommen noch einige Spieler, die aus beruflichen und privaten Gründen in den vergangenen Wochen nicht spielen konnten – sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft. In den vergangenen Spielen hatten wir zwar in der zweiten Mannschaft 14,15 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, aber dieser Kader wurde jedes Mal fast zur Hälfte mit Spielern aus der AH aufgefüllt.

Hinzu kam jetzt noch, dass unsere erste Mannschaft zwei Tage zuvor ein Pflichtspiel hatte. Daraus resultierte dann, dass jene Spieler aus unserer zweiten Mannschaft, die bei diesem Spiel eingesetzt worden waren, mit der „Vier-Tages-Sperre“ belegt waren und sonntags nicht eingesetzt werden durften.