Ein Imageschaden für die Stadt

Obwohl es mich als Einwohner der Stadt Rosenheim und Außendienstmitarbeiter des Unternehmens Gebrüder Förster GmbH nicht direkt betrifft, ich aber in unterschiedlichen Medien die Angelegenheit FF Taubertaler Fleisch & Wurst – Stadt Lauda-Königshofen verfolgt habe, kann man sich hier nur mehr an den Kopf greifen.

Mir ist es absolut unverständlich, dass man zuerst löblicherweise alles daran setzt, für einen Betrieb, welcher mit Sicherheit geschlossen worden und damit der Verlust von Arbeitsplätzen einher gegangen wäre, einen Nachfolger zu finden. Als man dann diesen Nachfolger = Firma Förster gefunden hat, der den Betrieb nicht zu Spekulationszwecken übernimmt, sondern weiterführt, also Arbeitsplätze erhält und auch ausbaut – Zahl der Arbeitsplätze ist hier zweitrangig -, ihm, das heißt der Firma Förster, im Nachhinein ein Vorkaufsrecht präsentiert.

Jetzt auf einmal fällt der Stadt Lauda-Königshofen ein, dass man das Bild der Stadt verschönern will. Frage 1: Gibt es im Stadtsäckel genug Geld dafür? Frage 2: Was steckt dahinter? Frage 3: Wer profitiert hier? Frage 4: Welcher Lobbyismus steckt dahinter? Frage 5: Ist es Neid auf den erwiesenen Erfolg der Firma Förster oder was auch immer?