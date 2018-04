Eine gemeinsame Lösung finden

Anzeige

Sehr geehrter Herr Maertens, den Wunsch, den so genannten Eingang zu dem Fachmarktzentrum westlich der Tauber zu verschönern, hört sich im Prinzip ja gut an, doch welche enormen Kosten entstehen, ist noch nicht bekannt. Dieses Geld könnte die garantiert nicht gerade reiche Stadt Lauda-Königshofen sicher sinnvoller verwenden. An anderen Enden der Stadt gehören Straßen saniert, in der Tauberfranken-Halle in Königshofen müssen Dach und die sanitären Anlagen schon seit Jahren renoviert und schulische Einrichtungen müssen verbessert werden.

Es wird gegen Jugendliche vorgegangen, da diese sich an öffentlichen Plätzen aufhalten, aber ein Zentrum, wo diese sich aufhalten dürfen, wird ihnen nicht geboten. Da geben wir das Geld doch lieber an anderer Stelle aus und vernichten noch gleich einige Arbeitsplätze damit.

In dem Zeitungsbericht vom 8. November sagen Sie aus, dass auf diesem Gelände eventuell weiter Fleisch verkauft werden darf, sich jedoch kein Zerlegebetrieb mehr ansiedeln soll. Dass die Taubertaler Fleisch & Wurst GmbH dieses Gelände jedoch zwingend benötigt, um ihre Wurst- und Fleischprodukte zu produzieren, scheint nicht zu interessieren. Immerhin haben sie, so denke ich, nicht nur das Gelände, sondern auch das gesamte Inventar mit erworben. Sie sollen jetzt mit der Produktionsstätte umziehen, weg von dem rechtmäßig erworbenen Grundstück, und eine riesige Summe Geld ausgeben für einen neuen Zerlegebetrieb, Verkaufsfläche und was an so einer Fleischerei alles mit dran hängt? Nur weil die Herren von der Stadt einige Wochen brauchen, um von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen?