Es geht wieder um markante Stelle im Bild der Altstadt

Beim letzten Monatstreffen des Bürgerforums Stadtbild wurden wir auf die neue Baulücke in der nördlichen Häuserzeile der Mühlwehrstraße neben St. Bernhard aufmerksam. Hier geht es wieder einmal um eine markante Stelle im Bild der Altstadt, um ein ehemaliges harmonisches Ensemble.

Gefragt wurde: Aufgrund welcher Pläne wurde der Abbruch des Hauses von der Stadt genehmigt? Liegen Pläne überhaupt vor, und wenn ja, wie sehen sie aus? Wie soll der fraglich erweiterte Schulhof architektonisch abgeschlossen werden? Etwa mit einem Schwibbogen? Warum darf, soll hier in der Öffentlichkeit weiter gerätselt werden?

In der Runde haben wir weiter über mögliche Reste der ersten Wehrmauer um 1300, die vor der Stadterweiterung und dem nach Westen verlegten Lauf der Wachbach ab und zu schon in Spuren bei Bauvorhaben (Grüner Baum) zum Vorschein kamen, gesprochen. Selbst die spätere Stadtbefestigung des Deutschen Ordens ist im Laufe des 19. Jahrhunderts und danach ja bis auf minimale Reste beseitigt und überbaut worden. Was passiert jetzt in dieser Lücke?! Die hier verbliebenen Reste zeigen deutlich, dass hier ursprünglich eine Nahbebauung vorlag, die nun durch ein Loch ersetzt werden soll. Wie soll das individuelle historische Altstadtbild im Zuge allfälliger Modernisierung gewährt werden, oder will Mergentheim mit Abbruchgenehmigungen, die erst mal unverrückbare Tatsachen schaffen, weiterhin lässig umgehen? Für die nun vollendet geschaffene Tatsache dieser erweiterten Freifläche der ehemaligen Propstei des Zisterzienserklosters Schöntal sollte man ein Denkmal schaffen, das unsere Nachkommen mit der Historie und der Baugeschichte der ehemaligen Ordensresidenz vertraut macht.