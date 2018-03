Nahrungsmittelangebot aus der Region ist wichtig

Anzeige

In der Vergangenheit habe ich die Diskussionen und Planungen zum Naturfreibad in Lauda, der neuen Unterführung bei der Tankstelle Herm und nicht zuletzt die Ortsumgehung Königshofen erlebt und verfolgt. Auch mit der Stadt Bad Mergentheim wurde gerichtlich geklärt, wer Recht hat. Hier habe ich Vieles nicht verstanden und ich bin sicher nicht der Einzige, dem das so ergeht.

Zu den Streitigkeiten mit der Firma Förster ist der Sachverhalt auch recht kompliziert. Verstanden habe ich: Die Stadt Lauda-Königshofen hat ein Vorkaufsrecht auf das ehemalige Südfleisch Gelände. Die Firma Förster schließt mit Südfleisch einen Kaufvertrag ab. Nach Abschluss des Kaufvertrages, wenige Tage vor Ablauf der Frist zur Wahrnehmung des Vorverkaufsrechtes, erhält die Stadt Lauda-Königshofen eine finanzielle Förderung durch das Land Baden-Württemberg. Erst jetzt wird das Vorverkaufsrecht der Stadt Lauda-Königshofen geltend gemacht. Parkplätze, öffentliche Flächen, Pflanzbindungen, Café und Handelsflächen sowie die Freilegung des Oberlaudaer Baches werden geplant.

Das Verwaltungsgericht und jetzt auch der Verwaltungsgerichtshof Mannheim stellen fest: sämtliche Beschlüsse im Gemeinderat wurden formell richtig gefällt, es gibt keine Verfahrensfehler, alle Bescheide ließen keine Rechtsfehler erkennen. Der Bürgermeister wertet dieses Urteil als Indiz für eine sehr gut arbeitende Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung arbeitet sehr gut, aber auch im Interesse der Bürger der Stadt Lauda-Königshofen?