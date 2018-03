Offene Fragen zur Eisparty

Anzeige

Zur Eisparty am Gottersdorfer See gibt es offene Fragen. Wer ist der Veranstalter und Betreiber des Verkaufstandes?

Über verschiedene Whatsapp Gruppen hat auch mich eine Einladung zur Eisparty am Gottersdorfer See erreicht. Leider wird in der Einladung kein Veranstalter genannt. Es ist immer nur von „wir“ oder den „Gottersdorfern“ zu lesen. Wer ist „wir“ beziehungsweise wer sind die „Gottersdorfer“?

Am Verkaufsstand selber konnte ich ebenfalls kein Schild erkennen, auf dem der Betreiber benannt wurde. Auch nach persönlicher Rücksprache bei Ortsvorsteherin Peper wurde mir von ihr kein Betreiber des Verkaufsstandes mitgeteilt.