Reine Lippenbekenntnisse, jedoch sehr wenig politscher Wille

Wie so oft schob man sich die Schuld gegenseitig in die Schuhe. Während der Gebietsvertreter der DB die Ursache im Auftraggeber Verkehrsministerium sah (der keine diesbezüglichen Prioritäten setze), wurde von dieser Seite darauf verwiesen, man könne nichts in Auftrag geben, was die engen Gegebenheiten der Fahrpläne oder die fehlende Brücke in Züttlingen nicht hergäben.

Fühlt man sich da nicht an die Aussagen von Kommunen und Kreistag zur Ertüchtigung der Bahnsteige erinnert?

Wenn man dann am gleichen Tag noch lesen kann, dass unser Mitglied des Bundestags Alois Gerig positive Effekte sieht, weil „der ländliche Raum stärker in den Fokus der Politik rückt“, usw. usw…. Viele schöne Worte, aber kein politischer Wille zum Ausbau des Personennahverkehrs.

Sicher finden die in Aussicht gestellten 1,5 Milliarden des Bundes andere Nutznießer.

Viele Bürger warten auf politische Vertreter, die ihre Anliegen aktiv und vor allem auch durch Präsenz unterstützen und den öffentlichen Personennahverkehr unseres Ländlichen Raumes zur absoluten Chefsache machen.

Wenn es Bundesgelder für die Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Landesmittel für die Ertüchtigung des ländlichen Raumes, Gelder der EU für den Bau einer interkulturellen Begegnungsstätte oder noch mehr Gelder für Prestigeobjekte wie Stuttgart21 oder die Schnellstrecke München-Berlin gibt, dann sollte die Wiederertüchtigung ehemals bestehender Bahnhalte eine ausgemachte Kleinigkeit sein.

Die Resolution des Kreistags mag ein kleiner Schritt in die richtige Richtung sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018