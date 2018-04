„Schwache Positionen bei Umsatz und Frequenz“

Anzeige

Sie appellieren an die Klugheit der Eigentümer, ich kann Ihnen versichern, dass diese, genau wie Sie im Zusammenhang mit der Kleinschwimmhalle, ich zitiere Ihre Worte, „nicht das nice to have, sondern die Machbarkeit, das heißt in erster Linie die dauerhafte Finanzierbarkeit“ sehr genau in ihre Überlegungen einbeziehen. Auch mangelt es den Eigentümern nicht an Vorstellungen und tollen Ideen. Der größte Mangel der Innenstadt liegt in den äußerst schwachen Positionen hinsichtlich Umsatz und Frequenz.

Diese stellen die wirklichen Bremsen für die mangelnde Investitionsbereitschaft von Geschäftsinhabern und Eigentümern in Tauberbischofsheim dar.

Die Stärkung einer Innenstadt, das ist in Tauberbischofsheim der Bereich Hauptstraße/Marktplatz, kann nur durch eine sehr restriktive Steuerung des Einzelhandels „draußen“ erreicht werden.

So ist es jedenfalls in dem von Ihnen 2014 in Auftrag gegebenen Einzelhandelskonzept für Tauberbischofsheim der Firma imakomm nachzulesen. Leider lief die Entwicklung in Tauberbischofsheim in eine andere Richtung. Nicht in die Stadt integrierte Standorte wurden – noch in jüngster Vergangenheit – immer weiter ausgebaut und stellen nun eine starke Konkurrenz zur Innenstadt dar.

Die Verantwortlichkeit für diese Entwicklungen und die daraus resultierenden Folgen für die Innenstadt können Sie wahrlich nicht den Eigentümern der Immobilien oder den Geschäftsinhabern anlasten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.02.2018